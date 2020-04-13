«الشورى» يطالب بإدراج الحجاج والمعتمرين ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الإثنين، وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء .

كما طالب الشورى، وزارة الحج والعمرة بدراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف، وكذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ للعمل على تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج وتقديم الوجبات الصحية لهم بمواصفات غذائية وصحية وبجودة عالية.

وطالب الشورى- في قرار أصدره اليوم- مؤسسة البريد السعودية، بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة .

كما طالبها بدراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين؛ لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة .

وكذلك طالب المجلس من مؤسسة البريد، حث الجهات الحكومية على استخدام البريد الرسمي، ومنصة الاتصالات الإدارية التي أعدتها المؤسسة، وأن يكون ضمن موازنة الوزارات والقطاعات الحكومية مبلغ مخصص للخدمات البريدية .

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جاء ذلك خلال جلسة الشورى العادية الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد»، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

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