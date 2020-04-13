بالصور.. طريقة مبتكرة لإجراء التنفس الصناعي لمرضى كورونا بـ «طبية مكة»

عقدت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التخدير والعمليات وبالتعاون مع إدارة المحاكاة الإكلينيكة، عقدت ورشًا تدريبية مكثفة لأطباء التخدير والعناية المركزة وذلك للقيام بأفضل الطرق لإجراء التنفس الصناعي واستخدام الأنبوب الحنجري لمرضى كورونا covid-19 والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الطبية للممارسين الصحيين.

وتقوم ورش التدريب على طريقة مبتكرة على أساس حماية الممارس الصحي من انتقال العدوى له، وذلك عن طريق صندوق من الإكريلك الشفاف يغطي به وجه المريض وبه فتحتان لدخول اليد للقيام بالإجراء الطبي والمعقم طبيًا في حالة الحاجة إلى القيام بعملية التنبيب الحنجري للتنفس الصناعي لمرضى كورونا المستجد؛ ما يوفر وقاية إضافية للمارس الصحي للقيام بعمله والذي يتطلب تركيز ودقة عالية.

وتأتي أهداف هذه الورش لرفع وتعزيز كفاءة أطباء البورد السعودي والذين يعملون جنبًا إلى جنب مع طواقم العمل الفنية من التمريض ومعالجي التنفس والذين يعدون خط الدفاع الأول لمواجهة هذا المرض.

كما وفرت المدينة الطبية جميع إمكانيات التدريب الطبية من مجسمات ودمى وأجهزة على أحدث طراز بمتابعة من المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور طارق منشي ومدير إدارة المحاكاة الإكلينيكية الدكتور محمد عز.

وتعتبر هذه الطريقة المبتكرة والتي تم العمل بها لأول مرة في مكة المكرمة بالتعاون مع مستشفى الحرس الوطني والذي يعكس ايجابية التكامل وتناقل الخبرات وتوحيد الجهود بين القطاعات الصحية المختلفة وتسخيرها لخدمة المريض أولًا من المواطنين والمقيمين.

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وأوضحت استشارية طب التخدير والمتخصصة بالمحاكاة الإكلينيكية الدكتورة سارة الجهني والقائمة بالتدريب بأن العمل مستمر ضمن الورش التدريبية على جميع أقسام المستشفى بالتوالي أسبوعيا بمتابعة الدكتورة جيهان فطاني وذلك لضمان وصول المعلومة والتطبيق الامثل لجميع الممارسين الصحيين الذين تقتضي أعمالهم التعاطي والتعامل المباشر مع المرضى.

من جانبه أبان رئيس قسم التخدير الاستشاري الدكتور طارق جيلاني بأنه تم الرفع للإدارة التنفيذية للأبحاث والابتكار بتبني هذه الفكرة وتعميمها على نطاق أوسع ليتم تطويرها والعمل بها. وأضاف أن العمل يشرف عليه نخبة من المتخصصين والاستشاريين لضمان وصول المعلومة الصحيحة والطريقة المثلى للقيام بها حيث كان للإشراف المباشر من مديرة إدارة التخدير والعمليات الدكتورة سمية مليباري الدور الفعال في تطبيق هذه الورش المكثفة بمشاركة الدكتور حسام الشاذلي والدكتور محمد حمدي.

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