«الشورى» يوافق على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

جاء ذلك خلال جلسة الشورى العادية الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد»، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وطالب المجلس هيئة السوق المالية، بتعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية، من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بُعد.

كما طالب - في قرار أصدره - هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.

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كما وافق الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا للتعاون في مجال الدفاع.

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