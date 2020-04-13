السعودية اليوم / 6 برامج تدريبية تواصل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تنفيذها عن بعد لمنسوبي تعليم المهد



المدينة المنورة 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 أبريل 2020م واس

تواصل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في تنفيذ برامجها التدريبية التي وضعتها ضمن خطة برامج الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم بمحافظة المهد مستهدفة قادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات وشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية .

وتضمنت الخطة ستة برامج تدريبية تنفذ عن بعد عبر نظام البلاك بورد منها برنامج بعنوان " نظرية Six Sigma وتطبيقاتها في الإدارة المدرسية " ، وبرنامج " تعليم STEM الأسس النظرية ومتطلبات التطبيق " وبرنامج " مهارات الاتصال التعليمي في القرن ٢١ " وبرنامج " احتياجات الطلاب التربوية في البيئة التعليمية " وكذلك برنامج " الاختبارات المبنية على نواتج التعلم " وبرنامج " مهارات التفكير الإبداعي " .

// انتهى //

13:27ت م

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