السعودية اليوم / الخارجية الفلسطينية : 30 وفاة و678 إصابة بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم



رام الله 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية ، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس

ونشرت الوزارة الإحصائيات حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس "كورونا" بين أبناء جالياتها حول العالم والتي بلغت إلى 30 حالة وفاه وإصابة 678 .

// انتهى //

13:13ت م

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رام الله 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية ، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم.ونشرت الوزارة الإحصائيات حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس "كورونا" بين أبناء جالياتها حول العالم والتي بلغت إلى 30 حالة وفاه وإصابة 678 .// انتهى //13:13ت م0070

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