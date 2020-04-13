السعودية اليوم / "تميزنا في منازلنا" مبادرة بتعليم نجران



نجران 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في مركز التميز أمس، مبادرة بعنوان "تميزنا في منازلنا"، بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن المبادرة تستهدف منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة، وتشتمل على العديد من البرامج التدريبية التي تنفذ عن بُعد عبر تطبيق برنامج (Z00M)، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بجهود الدولة - رعاها الله - بشكل عام، ووزارة التعليم بشكل خاص في مكافحة فيروس

// انتهى //

13:11ت م

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نجران 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في مركز التميز أمس، مبادرة بعنوان "تميزنا في منازلنا"، بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن المبادرة تستهدف منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة، وتشتمل على العديد من البرامج التدريبية التي تنفذ عن بُعد عبر تطبيق برنامج (Z00M)، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بجهود الدولة - رعاها الله - بشكل عام، ووزارة التعليم بشكل خاص في مكافحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تطوير القدرات وتنمية المهارات، لرفع مستوى الجودة والتميز في العمل الوظيفي.// انتهى //13:11ت م0067

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