السعودية اليوم / الصحة الكويتية تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

سجلت الكويت 66 حالة إصابة جديدة بفيروس

وبين الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أن إجمالي حالات الوفاة بلغت حالتين.

وكان قد أعلن سابقًا، تماثل ثماني حالات للشفاء من الفيروس بالكويت ليبلغ مجموع المتعافين فيها 150 شخصًا.

// انتهى //

13:09ت م

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الكويت 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسسجلت الكويت 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات المصابة فيها إلى 1300.وبين الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أن إجمالي حالات الوفاة بلغت حالتين.وكان قد أعلن سابقًا، تماثل ثماني حالات للشفاء من الفيروس بالكويت ليبلغ مجموع المتعافين فيها 150 شخصًا.// انتهى //13:09ت م0064

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