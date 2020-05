السعودية اليوم / "SURE" مبادرة بجامعة شقراء للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID- 19

شقراء 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأطلقت كلية الطب بشقراء وكلية الطب بالدوادمي بجامعة شقراء مشروعاً متكاملاً مكوناً من عدة مبادرات لضمان جاهزية الكوادر الصحية بجامعة شقراء للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد (COVID- 19).يأتي ذلك انطلاقاً من واجبها الوطني والمهني والانساني في مواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد وبدعم وتأييد من معالى مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.واشتق اسم المشروع (SURE) والتي تعني (التأكد) من (Shaqra University REsponse)، حيث تشير إلى الثقة التامة والتأكد من الأمر لتأهيل الكوادر الصحية، وهو مشروع لتأهيل الكوادر الصحية والأطباء وأطباء الامتياز وطلاب الكليات الصحية وتقديم الدعم خاصة في المنطقة الجغرافية لجامعة شقراء.ويشمل المشروع عدة مبادرات تتمثل اولها في (SURE- Webinars) وهي دورات تدريبية متخصصة لتأهيل وضمان جاهزية الكوادر الصحية، تقدم عن بعد عبر استخدام برامج Zoom و YouTube .كما تشمل المبادرة الثانية (SURE – Resources) إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لمصادر المعلومات متوفرة على منصة جامعة شقراء للتعليم الإلكتروني وتتضمن محتوى إلكتروني من جميع المصادر العلمية العالمية والمحلية الموثقة وتتكون من أبحاث علمية وأدلة إرشادية وبرامج تدريبية.فيما تضم المبادرة الثالثة (SURE- Psychiatry Virtual Clinic) عيادة الدعم النفسي الافتراضية، حيث تقدم الدعم النفسي والاستشارات للوقاية من القلق والمشاكل النفسية المرتبطة بجائحة كورونا.// انتهى //13:06ت م0061