شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل : كافة أنشطة نقل البضائع مستثناه من منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

• لا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح للتنقل

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن كافة أنشطة نقل البضائع مستثناه من منع التجول ، ولا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح للتنقل .

وأشار في بيان أن منشآت نقل البضائع في مدينة الرياض والتي يتطلب عملها تواجد الحد الأدنى من منسوبيها بما لا يتجاوز 25 % من مجموع العاملين ( بإستثناء السائقين ) ، يمكنها الحصول على تصريح لكل موظف من قبل الهيئة و في أضيق الحدود وفق التالي :

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1 . تقوم المنشأة بتعبئة نموذج التنقل وإقرار وزارة الداخلية والتعهد والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني لكل موظف ويستثنى من ذلك السائقين ، مع تحديد موقع وساعات وأيام العمل ، واسم وبيانات الموظف كاملة ، ومكان السكن

2 . قيام المنشأة باستكمال النماذج والإقرارات وتوقيعها من قبل الموظفين وختمها من قبل المنشأة ، وإرسالها بصيغة PDF ، مع نسخة من ترخيص المنشأة ، وشهادة التأمينات الاجتماعية التي توضح عدد العاملين السعوديين وغير السعوديين ، وبيان على ملف إكسل بالعاملين المراد إصدار تصاريح لهم من المنشأة وأرقام هوياتهم ونسخ من هوية المقيم بالنسبة للعاملين الأجانب ونسخة من اشتراك التأمينات الاجتماعية للسعوديين اضافة الى إرفاق التعهد من قبل المنشأة

3 . ترسل الوثائق على البريد الإلكتروني: [email protected] .

4 . تقوم الهيئة بإستكمال الطلب وإفادة المنشأة بموعد التسليم في مقر فرع الهيئة بحي قرطبة - طريق الثمامة.