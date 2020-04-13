محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات يصل إلى 120 حالة سجّل المغرب 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين به، إلى 1746 حالة إصابة. وبلغ عدد الوفيات من جرّاء الفيروس 120 شخصاً، وذلك بعد تسجيل حالتين جديدتين. وقالت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 196 شخصاً.المغرب فيروس كورونا الجديد المغرب: 85 إصابة جديدة بـ "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-13 سجّل المغرب 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين به، إلى 1746 حالة إصابة. وبلغ عدد الوفيات من جرّاء الفيروس 120 شخصاً، وذلك بعد تسجيل حالتين جديدتين. Advertisements وقالت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 196 شخصاً. 13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 12:58 PM إجمالي الوفيات يصل إلى 120 حالة إجمالي الوفيات يصل إلى 120 حالة سجّل المغرب 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين به، إلى 1746 حالة إصابة. وبلغ عدد الوفيات من جرّاء الفيروس 120 شخصاً، وذلك بعد تسجيل حالتين جديدتين. وقالت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 196 شخصاً. ، المغرب: 85 إصابة جديدة بـ "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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