محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات قفز إلى 73303 حالات والوفيات 4585 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73303 حالات. ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 4585 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد إيران آخر 24 ساعة.. 1617 إصابة و111 وفاة بكورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-13 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73303 حالات. ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 4585 حالة. Advertisements 13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 12:49 PM إجمالي الإصابات قفز إلى 73303 حالات والوفيات 4585 إجمالي الإصابات قفز إلى 73303 حالات والوفيات 4585 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73303 حالات. ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 4585 حالة. ، إيران آخر 24 ساعة.. 1617 إصابة و111 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران آخر 24 ساعة.. 1617 إصابة و111 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.