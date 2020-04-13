، الكويت: 66 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1300 ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة أعلنت تسجيل حالة وفاة لمواطن كويتي

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم الاثنين، تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1300 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة لمواطن كويتي ليرتفع الإجمالي إلى حالتين.

ووفق صحيفة "القبس"، قال "السند" في مؤتمر بمقر وزارة الصحة: إن نصف مليون حالة حول العالم مصابة بفيروس كورونا المستجد، سُجلت خلال أسبوع واحد فقط.

وأضاف الناطق الرسمي باسم "الصحة الكويتية": 746 حالة أنهت الحجر المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية.الكويت فيروس كورونا الجديد