السعودية اليوم / أفغانستان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



كابل 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

سجلت أفغانستان 58 إصابة جديدة بفيروس

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار في مؤتمر صحفي اليوم إن هناك 38 شخصًا على الأقل تعافوا من الإصابة بالفيروس، فيما سجلت 21 حالة وفاة.

// انتهى //

12:37ت م

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كابل 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسسجلت أفغانستان 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 665 حالةً.وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار في مؤتمر صحفي اليوم إن هناك 38 شخصًا على الأقل تعافوا من الإصابة بالفيروس، فيما سجلت 21 حالة وفاة.// انتهى //12:37ت م0054

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