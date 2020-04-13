السعودية اليوم / المغرب تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

سجلت المغرب 85 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 196 شخصًا.

// انتهى //

12:28ت م

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الرباط 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسسجلت المغرب 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي العدد للمصابين به إلى 1746 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 120 شخصًا بعد تسجيل حالتين جديدتين.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 196 شخصًا.// انتهى //12:28ت م0053

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