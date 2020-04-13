السعودية اليوم / النمسا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا



فيينا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

سجلت النمسا 20 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيانها اليوم بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة في النمسا بلغ 13.962 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 368 حالة وفاة.

// انتهى //

12:24ت م

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فيينا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسسجلت النمسا 20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ، و 18 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيانها اليوم بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة في النمسا بلغ 13.962 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 368 حالة وفاة.// انتهى //12:24ت م0051

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