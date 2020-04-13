

طوكيو 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

سجلت اليابان 352 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 140 حالةً بعد تسجيل ست وفيات جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات ال 24 الأخيرة.

ومن بين حصيلة الإصابات الجديدة سجلت طوكيو 91 حالةً ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 2159 حالةً.

// انتهى //

12:22ت م

0050



طوكيو 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسسجلت اليابان 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 7534 حالةً.وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 140 حالةً بعد تسجيل ست وفيات جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات ال 24 الأخيرة.ومن بين حصيلة الإصابات الجديدة سجلت طوكيو 91 حالةً ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 2159 حالةً.// انتهى //12:22ت م0050

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تسجل 325 إصابة جديدة بكورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.