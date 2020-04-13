السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 124 ألف إصابة وأكثر من 2800 وفاة بفيروس كورونا



برلين 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

سجلت ألمانيا حتى اليوم 124189 حالة إصابة بفيروس

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 2834 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 155 حالة في غضون 24 ساعة.

وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 64300 مصاب من الفيروس، ما يعني أن 50% تقريبا من حالات الإصابة المسجلة شُفيت من المرض.

// انتهى //

12:21ت م

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برلين 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسسجلت ألمانيا حتى اليوم 124189 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2821 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 2834 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 155 حالة في غضون 24 ساعة.وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 64300 مصاب من الفيروس، ما يعني أن 50% تقريبا من حالات الإصابة المسجلة شُفيت من المرض.// انتهى //12:21ت م0048

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