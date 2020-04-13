السعودية اليوم / مصرع طيارين إثر تحطم طائرة تدريب للجيش الباكستاني



إسلام آباد 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

لقي طيران مصرعهما إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية اليوم في إقليم البنجاب شرق باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن طائرة تدريب من طراز "مشاق" كانت في طلعة تدريب روتيني، وتحطمت بالقرب من مدينة كوجرات بإقليم البنجاب، مضيفًا أن قائد الطائرة والطيار المتدرب لم يتمكنا من النجاة بحياتهما قبل سقوط الطائرة.

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12:14ت م

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