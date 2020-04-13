السعودية اليوم / الفلبين تسجل 18 وفاة و 284 إصابة جديدة بكورونا



مانيلا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 18 حالة وفاة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في نشرة أصدرتها إن إجمالي حالات الوفاة بلغ 315 حالةً وإجمالي الإصابات 4932 حالة.

وأضافت أن 45 مريضًا تعافوا من المرض ليبلغ الإجمالي 242.

// انتهى //

11:44ت م

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مانيلا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الفلبينية 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و 184 حالة إصابة.وقالت الوزارة في نشرة أصدرتها إن إجمالي حالات الوفاة بلغ 315 حالةً وإجمالي الإصابات 4932 حالة.وأضافت أن 45 مريضًا تعافوا من المرض ليبلغ الإجمالي 242.// انتهى //11:44ت م0042

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