السعودية اليوم / روسيا تسجل 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

سجلت روسيا اليوم 2558 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا بأن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغ 148 شخصًا حتى الآن بعد تسجيل 18 حالة وفاة الليلة الماضية.

// انتهى //

11:25ت م

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موسكو 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسسجلت روسيا اليوم 2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين إلى 18328 حالة.وأفاد مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا بأن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغ 148 شخصًا حتى الآن بعد تسجيل 18 حالة وفاة الليلة الماضية.// انتهى //11:25ت م0041

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