السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



مسقط 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية 128 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم ، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان وصل إلى 727 إصابةً ، وبلغ إجمالي الوفيات أربع حالات وفاة ، فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .

// انتهى //

10:58ت م

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مسقط 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسسجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية 128 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم ، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان وصل إلى 727 إصابةً ، وبلغ إجمالي الوفيات أربع حالات وفاة ، فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .// انتهى //10:58ت م0039

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