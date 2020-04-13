السودان يشكل قوات مشتركة تتبع لجنة "تفكيك الإخوان"

أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية عن تشكيل قوات مشتركة لتكون تحت إمرة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في البلاد.



وقال نائب رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، لـ"العين الإخبارية": سيتم تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة، والشرطة، والدعم السريع والمخابرات خلال الأيام المقبلة لتكون تحت إمرة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ.

وأضاف: هناك مشاورات تجري الآن لتحديد عددها ومهامها، مشيرا إلى أن هذه القوات سيكون لها ممثلون في اللجنة العليا واللجان الفرعية الـ(13) لتفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان.

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وأكد أن هذا يشير إلى أن الشراكة راسخة لخدمة أهداف الثورة والتي من ضمن أجندتها وأولوياتها السلام وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتفكيك دولة التمكين التي تمثل رأس الحربة في قائمة الأولويات.

وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وسمى القرار عضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا رئيسا للجنة ومتحدثا باسمها، ومحمد الفكي سليمان نائبا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقررا.

وتضم اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.