شكرا لمتابعة خبر عن النظر في شبهة فساد لصك أرض بـ 6 ملايين ريال في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تنظر محكمة بالرياض، في واقعة شبهة فساد بشأن استخراج صك ملكية أرض غرب القدية، تصل قيمتها لـ 6 ملايين ريال. تنظر محكمة بالرياض، في واقعة شبهة فساد بشأن استخراج صك ملكية أرض غرب القدية، تصل قيمتها لـ 6 ملايين ريال. وتبين أن صك الأرض جرى بطريقة مخالفة وغير ساري المفعول وغير مطابق. وأوضحت كتابة عدل المزاحمية أنه جرى تطبيق الصك على الأرض وتخطيطها بـ 21 قطعة تمهيدًا لبيعها عبر مكتب عقاري.

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