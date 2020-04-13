شكرا لمتابعة خبر عن كيفية الإبلاغ حال عدم توفر الأدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه يمكن الإبلاغ حال عدم توفر أو نقص كميات الأدوية في الصيدليات.
وأجابت الهيئة على استفسار حول الإجراء المتبع حال لاحظ نقص الأدوية، قائلة: " في حال عدم توفر أي دواء؛ يقوم مركز “تيقظ” باستقبال بلاغات نقص كميات الأدوية من هنــــــــــــــــا " .
ئذكر أن الهيئة أنشأت نظام " تيقظ " أخيرا لتمكن شركاءها كافة من الأفراد أو المؤسسات، من تقديم بلاغات حول مدى توفر الأدوية، أو قرب نفادها من المخزون، أو عدم التزام الوكلاء بالتوريد في الوقت المحدد، أو اعتذار الوكلاء عن توفير الأدوية المسجلة.
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