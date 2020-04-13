شكرا لمتابعة خبر عن آلية الحصول على تصاريح التنقل في وقت المنع للقطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مجلس الغرف كشف مجلس الغرف السعودية ، عن آلية الحصول على تصاريح التنقل الجديدة للقطاع الخاص في أوقات منع التجول. وأوضح المجلس الجهات الحكومية المنوط بها استقبال طلبات التنقل في وقت منع التجول. Advertisements وتختص وزارة الشؤون البلدية باستقبال طلبات التموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والخضروات. فيما تستقبل وزارة الصحة الطلبات الخاصة بالصيدليات والعيادات الطبية، والمستشفيات، بينما تستقبل هيئة الاتصالات طلبات تطبيقات التوصيل ومشغلي الانترنت وشبكات الاتصال. وأوضح المجلس أنه فيما يخص الموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفي بتصريح السائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز الـ 50% من حمولة الحافلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آلية الحصول على تصاريح التنقل في وقت المنع للقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.