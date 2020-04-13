شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رد مسؤولين بالمياه والكهرباء بشأن تخفيض أسعار الفواتير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح نائب رئيس شركة المياه الوطنية لدعم عمليات التشغيل، المهندس نمر الشبل، بأن تعريفة الخدمات ومنها المياه هي تعريفة " سيادية " وليس للشركة أحقية في تغييرها.

جاء ذلك خلال رده على سؤال حول وجود توجه لتخفيض الأسعار في ظل ارتفاع الاستهلاك ودخول فصل الصيف، تزامنا مع منع التجول.

وفي السياق ذاته، أكد مدير الشؤون الإعلامية في شركة الكهرباء حسن الصبحي على كلام الشبل، لافتاً إلى أن المستهلك لا بد أن يراجع نفسه من ناحية الترشيد.