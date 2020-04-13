إطلاق مبادرة “غذاؤنا واحد” لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة “غذاؤنا واحد” لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا. Advertisements ووزعت المبادرة حتى الآن 142 ألف سلة غذائية على الأسر المحتاجة في جميع المناطق..، وخصّصت 250 مليون ريال للمرحلة الأولى من المبادرة. وتُعد المبادرة أولى مبادرات الصندوق المجتمعي الذي دشنه وزير الموارد البشرية في وقت سابق برأس مال 500 مليون ريال.





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