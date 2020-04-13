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يطلق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، الإثنين جائزة ” الأسرة المثالية ” لتعزيز التزام العائلات بتوجيهات الحد من انتشار فيروس كورونا. يطلق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، الإثنين جائزة ” الأسرة المثالية ” لتعزيز التزام العائلات بتوجيهات الحد من انتشار فيروس كورونا
وتتمثل الجائزة في سيارة موديل 2020 ويتم السحب عليها مع نهاية الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع إضافة إلى ثلاث جوائز نقدية
فيما يتم توزيع مبلغ 11 ألف ريال يومياً على الفائزين بجائزة سؤال اليوم المطروح عبر هاشتاق المبادرة
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة وجوائز نقدية للعائلات الملتزمة بتعليمات البقاء في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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