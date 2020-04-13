ما هي المدة العلاجية لشفاء المُصابين بفيروس “كورونا”؟.. “الصحة” توضح

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أوضحت وزارة الصحة أن المدة العلاجية للمُصابين بفيروس “كورونا” المُستجد تختلف من حالة إلى أخرى. وبّينت وزارة الصحة خلال إجابتها عن استفسار بشأن مدة الشفاء المتوقعة من الفيروس، أن الأعراض والحالة الصحية والاستجابة للتدابير العلاجية تختلف بين المُصابين، ما يجعل مدة الشفاء تختلف أيضاً.





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