سر ارتباط تناول القهوة بمقاومة فيروس كورونا

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فنجان القهوة من الأشياء المفضلة لدى الكثيرين لاسيما في الصباح، لكن يفضل تناولها بعد تناول الإفطار وليس على الريق، ليستفيد الجسم منها.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا يرى البعض أن تناول القهوة أنه يجب تقليل تناولها حتى لا تسبب ضعف جهاز المناعة الذي يتصدى لكورونا.

ويرى خبراء الصحة أن هناك علاقة بين القهوة والمناعة لمقاومة كورونا كما يلي:

١- القهوة تقوي المناعة وتقلل من التهابات الجسم.

٢- تحتوي القهوة على مادة الايثلامين التي تزيد نشاط الخلايا التي تحارب الفيروسات والميكروبات بشكل عام وبالتالي هي مشروب مهم بشكل يومي لتقوية مناعة الجسم ضد فيروس كورونا أوما يعرف باسم “كوفيد 19”.

٣- القهوة تفرز مادة مضادة للأكسدة تسمى Polyphenol تعمل على تقوية مناعة الجسم

ويحذر الأطباء من خطورة الإفراط في تناول القهوة، حيث أكدوا أن المعدل الطبيعي لشرب القهوة في اليوم لا يتعدى ٣ فناجين.





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