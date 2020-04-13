أزمة إصابات كورونا بمستشفى صامطة تطيح بـ 4 قيادات صحية

أصدر عبدالرحمن الحربي مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان، عدة قرارات تقضي بتكليف أحمد متنبك مديرًا لمستشفى محافظة صامطة إلى نهاية العام الميلادي 2020.

وجاء ذلك بعد إعفاء مدير المستشفى و3 قيادات صحية، هم مدير الإدارة الطبية ومدير إدارة التمريض ومدير مكافحة العدوى، على خلفية تسجيل محافظة صامطة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا، منها 4 حالات تعمل بالمستشفى؛ حيث أصيبت طبيبة من الجنسية العربية، وممرض، وعاملَا نظافة.

وقد سجَّلت «جازان»، مساء أمس الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من خلوها من أي إصابات.

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وتوزَّعت الإصابات الجديدة بين 4 حالات في محافظة صامطة، وحالتين في صبيا، وبذلك يصل إجمالي المصابين في المنطقة إلى 27 حالة: 14 حالة نشطة، و13 حالة تعافت.

وتوزَّعت الحالات إجمالًا بين 17 في مدينة جيزان، و7 في محافظة صامطة، وحالتين في صبيا، وحالة واحدة في العارضة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المملكة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 4462 إصابة، فيما سجلت 7 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 59 حالة، ويصل التعافي إلى 761 حالة.