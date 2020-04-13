السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين



الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير و الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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