مبادرة «خليك بالبيت.. نخدمك بعيوننا» بمستشفى حوطة سدير

استمرارًا لمحاولات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أطلق مستشفى حوطة سدير مبادرة «خليك بالبيت.. نخدمك بعيوننا»؛ لصرف الأدوية لمراجعي العيادات الخارجية بالمستشفى، وذلك عن طريق المراكز الصحية التابعة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام عبدالله بن حمد المجلي، أن المبادرة تهدف إلى تقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات بالمستشفيات، واختصار الجهد والوقت على المريض.
وأكد أن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات التي تبدأ باستلام الطلب إلكترونياً والذي تم إطلاقه في بداية شهر أبريل ومن ثم استخراج الملف الصحي والتأكد من استحقاقه، ثم مراجعة إدخال الأدوية المرتبطة بانتظام المراجع في زيادة العيادة، ومن ثم تحال الأدوية إلى المراكز الصحية التابع لها المريض، حيث يتم نقل الأدوية فيما بعد للمراجع في منزله أو استلامه من المركز حسب رغبة المراجع، مع إتاحة الفرصة في اختيار المركز الذي يريده حتى لو لم يكن مراجعًا فيه.
وأضاف المجلي أنه تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع أكثر من 11 مركزاً صحياً تابعاً للمستشفى.
وبين أنه في المستشفى تم تدشين خدمة الاستشارة الدوائية عن بعد عبر تطبيق whatsApp؛ حيث يمكن المواطن أو المقيم في كافة مناطق المملكة أخذ الاستشارة الدوائية المناسبة لحالته الصحية، إذ يتم استقبال الطلبات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.
جدير بالذكر أنه تم استلام أكثر من 80 طلب إعادة صرف دواء منذ بداية الخدمة، وقدمت أكثر من 120 استشارة دوائية منذ بداية شهر أبريل.
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