وزارة الشؤون الإسلامية تبدأ استقبال البحوث المتخصصة بجائحة كورونا

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على بدء استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المتخصصين (أفراد وجهات)، عقب اكتمال الضوابط والمعايير كافة للبحوث التي أقرتها اللجنة المتخصصة عبر الرابط: اضغط هنـا خلال الفترة: 21 - 30 / 8 / 1441هـ.

وجاء ذلك بعد عدة اجتماعات (افتراضية) عقدتها اللجنة التي شكلها الوزير برئاسته، ونائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائبًا لرئيس اللجنة، بعضوية عدد من وكلاء الوزارة والمتخصصين، استشعارًا لأهمية بذل الجهود الشرعية كافة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة في منع انتشار الوباء وتماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها.