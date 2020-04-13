الوطني للوقاية من الأمراض يطالب بالتوسع في المختبرات القادرة على تشخيص كوفيد 19

طالب المركز الوطني للوقاية من الأمراض، بضرورة التوسع في اعتماد المختبرات الطبية في القطاع العام والخاص المؤهلة والقادرة على التعامل مع فحص العينات المخبرية بفيروس كورونا (کوفید 19).

وأوضح المركز أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي يبذلها للوقاية من الأمراض ومكافحتها وحرصًا منه على كل ما يتعلق بسلامة وصحة المواطن والمقيم، والتي تدخل ضمن المهام المنوطة به، فإنه يوجه جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة بتأكيد ما تضمنه الدليل الإجرائي الصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأشار إلى أنه نظرًا لما لوحظ من إعلان بعض المختبرات عن فحوصات غير معتمدة مرض کوفید 19 مثل طقم الفحص السريع (lgM-lgG) لفحص فيروس کورونا (کوفید 19) لغرض التشخيص، حيث إن استخدامات الفحص السريع محصورة في أغراض مسحية وبحثية.

وعليه، فإن المركز يؤكد ضرورة الالتزام بفحص البلمرة الجزيئية PCR المعتمد لتشخيص حالات کوفید-19 حسب الأدلة المعتمدة وفي المختبرات المعتمدة لمثل هذا الفحص.