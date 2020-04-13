في اتصال هاتفي.. ولي العهد والرئيس الأمريكي يرحبان بالاتفاق التاريخي لـ«أوبك+»

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك+).

وأعرب سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي، عن ترحيبهما بالوصول، هذا اليوم، لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.