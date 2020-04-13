أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك+).
وأعرب سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي، عن ترحيبهما بالوصول، هذا اليوم، لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر في اتصال هاتفي.. ولي العهد والرئيس الأمريكي يرحبان بالاتفاق التاريخي لـ«أوبك+» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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