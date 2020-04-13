السعودية اليوم / الغابون ترفع التدابير للحد من تفشي فيروس كورونا



ليبرفيل 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات في الغابون أنها ستبدأ من اليوم في تطبيق الحجر الصحي في منطقة العاصمة ليبرفيل لمدة 15 يومًا.

وأفاد رئيس الوزراء الغابوني جوليان نكوجي بيكالي أن فرض الحجر الصحي يمكن أن يتم تمديده إذا استدعت الضرورة، موضحًا أن أماكن بيع الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية، والمياه، ومستلزمات التنظيف ستكون مفتوحة.

ودعا بيكالي، الشعب إلى التزام الحجر الصحي والبقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.

الجدير بالذكر أن أول إصابة بفيروس

//انتهى //

03:42ت م

0231



ليبرفيل 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات في الغابون أنها ستبدأ من اليوم في تطبيق الحجر الصحي في منطقة العاصمة ليبرفيل لمدة 15 يومًا.وأفاد رئيس الوزراء الغابوني جوليان نكوجي بيكالي أن فرض الحجر الصحي يمكن أن يتم تمديده إذا استدعت الضرورة، موضحًا أن أماكن بيع الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية، والمياه، ومستلزمات التنظيف ستكون مفتوحة.ودعا بيكالي، الشعب إلى التزام الحجر الصحي والبقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.الجدير بالذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها بالغابون يوم 13 مارس الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات حتى يوم أمس 44، توفي منهم شخص واحد، وتعافى مصاب آخر.//انتهى //03:42ت م0231

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