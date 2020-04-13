السعودية اليوم / الكونغو تسجل ثاني حالة وفاة بالإيبولا في غضون أيام



كينشاسا 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.

وأفادت منظمة الصحة العالمة اليوم، أن الوفاة هي لرضيعة تبلغ 11 شهرًا ولها صلة بوفاة أخرى بالايبولا في مدينة بيني الأسبوع الماضي.

وكان من المقرر أن تعلن الكونغو اليوم انتهاء تفشي الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف المليشيات، مما عرقل جهود احتواء المرض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.