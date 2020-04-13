السعودية اليوم / أمانة تبوك تتابع خلال يومين أكثر من (400) مركبة لسائقي التطبيقات الإلكترونية وتوجه مايزيد عن (300) إنذار للمخالفين منهم



تبوك 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

شددت أمانة منطقة تبوك رقابتها على سائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم ميدانياً، ومتابعتها لهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة، من أجل ضمان وصول الأطعمة للمستهلكين بشكل آمن وفق أعلى الاشتراطات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تمركزت فرق الرقابة في نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة لمتابعة السائقين، إلى جانب إحكام الرقابة على المطاعم ومحال بيع الأغذية وأسواق النفع العام.

وأوضحت الأمانة أنه تم خلال اليومين الماضيين متابعة (480) مركبة، تم خلالها توجيه (310) إنذارات لقائدي المركبات المخالفة ، حيث تنوعت مخالفاتهم ما بين عدم وجود شهادة صحية للسائق ، وعدم استخدام بعض السائقين للكمامات والقفازات، وعدم وجود معقمات في داخل المركبات ، وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل ونظافة المركبة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات لمواجهه خطر فيروس

وأوضحت أمانة منطقة تبوك أنها لن تتهاون بالتعامل مع المخالفين فيما يخص الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التكاتف معها في الإبلاغ عن أي محل يُعنى بالصحة لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية وذلك بالاتصال على الرقم 940.

// انتهى //

03:26ت م

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تبوك 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسشددت أمانة منطقة تبوك رقابتها على سائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم ميدانياً، ومتابعتها لهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة، من أجل ضمان وصول الأطعمة للمستهلكين بشكل آمن وفق أعلى الاشتراطات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تمركزت فرق الرقابة في نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة لمتابعة السائقين، إلى جانب إحكام الرقابة على المطاعم ومحال بيع الأغذية وأسواق النفع العام.وأوضحت الأمانة أنه تم خلال اليومين الماضيين متابعة (480) مركبة، تم خلالها توجيه (310) إنذارات لقائدي المركبات المخالفة ، حيث تنوعت مخالفاتهم ما بين عدم وجود شهادة صحية للسائق ، وعدم استخدام بعض السائقين للكمامات والقفازات، وعدم وجود معقمات في داخل المركبات ، وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل ونظافة المركبة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات لمواجهه خطر فيروس كورونا ، موكدة أن أعمال الرقابة شملت تكثيف الجولات الميدانية مع توجيه المعنيين باستخدام السبل الكفيلة بعمليات التعقيم ومداومة أعمال الإصحاح البيئي، إضافة إلى تكليف المراقبين الصحيين بأخذ التعهد اللازم على المطاعم أو السوبر ماركت أو المجمعات التجارية والبنوك لوضع المعقمات وتوفير الأقنعة وغيرها.وأوضحت أمانة منطقة تبوك أنها لن تتهاون بالتعامل مع المخالفين فيما يخص الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التكاتف معها في الإبلاغ عن أي محل يُعنى بالصحة لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية وذلك بالاتصال على الرقم 940.// انتهى //03:26ت م0227

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة تبوك تتابع خلال يومين أكثر من (400) مركبة لسائقي التطبيقات الإلكترونية وتوجه مايزيد عن (300) إنذار للمخالفين منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.