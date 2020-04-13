السعودية اليوم / أكثر من 13 ألف إصابة و 700 حالة وفاة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية



أديس أبابا 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها من مقره في أديس أبابا اليوم عن تسجيل 13 ألفًا و 145 حالة مصابة بفيروس

وأوضح المركز في آخر معطيات صادرة عنه، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ألفين و 171 حالة.

// انتهى //

03:18ت م

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أديس أبابا 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها من مقره في أديس أبابا اليوم عن تسجيل 13 ألفًا و 145 حالة مصابة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا، إثر تسجيل 91 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بينما ارتفعت حالات الوفاة جراء الوباء إلى 700 حالة حتى الآن.وأوضح المركز في آخر معطيات صادرة عنه، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ألفين و 171 حالة.// انتهى //03:18ت م0226

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