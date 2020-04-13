

الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص التي تشرف عليها الوزارة أو القطاعات التابعة للوزارة إلى سرعة التواصل مع الوزارة لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح التنقل المؤقت خلال فترة منع التنقل.

وحثت الوزارة الشركات الراغبة في الحصول على التصريح سرعة التقديم بطلب على البريد الإلكتروني :

وفيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بخدمات المياه، فيتم التواصل مع شركة المياه الوطنية على البريد الإلكتروني

// انتهى //

02:38ت م

0224



الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسدعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات في القطاع الخاص التي تشرف عليها الوزارة أو القطاعات التابعة للوزارة إلى سرعة التواصل مع الوزارة لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح التنقل المؤقت خلال فترة منع التنقل.وحثت الوزارة الشركات الراغبة في الحصول على التصريح سرعة التقديم بطلب على البريد الإلكتروني : [email protected] ويكون الإرسال عبر بريد الشركة الرسمي من قبل الشخص المخول إداريا متضمنا طلب التصريح ، وفي حالة عدم وجود بريد رسمي يضمن الإيميل خطابا من الشركة بطلب التصريح، كما يرفق في البريد الترخيص الصادر من الوزارة في ذلك.وفيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بخدمات المياه، فيتم التواصل مع شركة المياه الوطنية على البريد الإلكتروني [email protected] // انتهى //02:38ت م0224

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" تدعو الشركات الخاصة التي تشرف عليها لتقديم طلبات التنقل في أوقات منع التجول للحصول على التصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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