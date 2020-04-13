السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تسجّل ٥٢٥.٧٠٤ إصابات وأكثر من ٢٠ ألف حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 19 شعبان 441 هـ الموافق 12 ابريل 2020 م واس

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس

وكشفت الإحصائيات عن ٥٢٥.٧٠٤ إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس ٢٠.٤٨٦ حالة وفاة.

// انتهى //

02:34ت م

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واشنطن 19 شعبان 441 هـ الموافق 12 ابريل 2020 م واسأظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية .وكشفت الإحصائيات عن ٥٢٥.٧٠٤ إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس ٢٠.٤٨٦ حالة وفاة.// انتهى //02:34ت م0223

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