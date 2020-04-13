السعودية اليوم / السلطات النيجيرية تعلن عن مقتل 10 مسلحين وتحرير 18 رهينة



أبوجا 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم، عن مقتل 10 عناصر من العصابات المسلحة في عملية أمنية بمحافظة زامفارا شمال غربي البلاد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إنينش في بيان، أن قوات الأمن نفذت عملية أمنية ضد العصابات المسلحة بمنطقتي مارو، ودانساداو، بالمحافظة أسفرت عن مقتل 10 عناصر من العصابات المسلحة، وعن إصابة العديد من العناصر الأخرى.

وأشارت نفس المصادر إلى تحرير 18 رهينة خلال العملية وحجز كميات كبيرة من الذخيرة.

يُذكر أن المنطقة تشهد منذ 4 سنوات صراعات عنيفة بين قبائل رحل " الفلانية" تعمل بتربية الحيوانات وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.

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