السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يؤكد أن أعداد المصابين بفيروس كورونا بمدينة نيويورك في انخفاض



واشنطن 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن أعداد المصابين بفيروس

وقال ترامب على تويتر: "مؤشر جيد للغاية، أعداد أسرة المستشفيات الشاغرة في ازدياد ولقد أرسلنا 418 طبيبًا وممرضة ومعالجين للأمراض التنفسية من مشفى كومفورت العائم، ومركز مؤتمرات جافيتس إلى مستشفيات مدينة وولاية نيويورك التي أصبح الآن لديها فائض في عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، أكثر مما تحتاج".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة جراء

//انتهى//

00:39ت م

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واشنطن 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة نيويورك، أصبح في انخفاض.وقال ترامب على تويتر: "مؤشر جيد للغاية، أعداد أسرة المستشفيات الشاغرة في ازدياد ولقد أرسلنا 418 طبيبًا وممرضة ومعالجين للأمراض التنفسية من مشفى كومفورت العائم، ومركز مؤتمرات جافيتس إلى مستشفيات مدينة وولاية نيويورك التي أصبح الآن لديها فائض في عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، أكثر مما تحتاج".وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد ، حيث تعد مدينة نيويورك بؤرة الوباء في البلاد، فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 550 ألف إصابة.//انتهى//00:39ت م0217

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