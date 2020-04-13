شكرا لقرائتكم خبر عن مسح حراري جوي بأسواق الباحة والان نبدء بالتفاصيل

استخدمت إمارة منطقة الباحة اليوم, تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف التي تعمل على الذكاء الاصطناعي، لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بمدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتقوم طائرات "الدرون" التي تستخدمها إمارة الباحة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في معهد الفضاء والطيران بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة, وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، لاتخاذ الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين بالمنطقة.

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