القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن بر الصين الرئيسي تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الأحد، بزيادة 9 حالات على اليوم السابق.

وتمثل الحصيلة الجديدة أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع، وسط استمرار الزيادة في المرضى الذين يصلون إلى البلاد من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي أعلن 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي، إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82160 حالة، في حين سجلت الصين حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى 3341 حالة.