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أعلن السودان يوم الأحد حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزام بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لرويترز.
وتفصيلاً، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في السودان 19 مصابًا فقط، وهم الذين أثبتت الفحوص إصابتهم وتوفي اثنان منهم، لكنّ المسؤولين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ونظامًا صحيًا ضعيفًا للغاية يتوقون إلى تجنب عدوى واسعة النطاق.
وفرضت السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير قبل عام حظر تجول يستمر 12 ساعة وأغلقت المدارس والجامعات والنوادي وحظرت التجمعات.
السودان فيروس كورونا الجديد
السودان يحظر السفر بين المدن في محاولة لوقف تفشي "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-13
أعلن السودان يوم الأحد حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزام بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لرويترز.
وتفصيلاً، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في السودان 19 مصابًا فقط، وهم الذين أثبتت الفحوص إصابتهم وتوفي اثنان منهم، لكنّ المسؤولين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ونظامًا صحيًا ضعيفًا للغاية يتوقون إلى تجنب عدوى واسعة النطاق.
وفرضت السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير قبل عام حظر تجول يستمر 12 ساعة وأغلقت المدارس والجامعات والنوادي وحظرت التجمعات.
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:34 AM
عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 19 مصابًا فقط
أعلن السودان يوم الأحد حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزام بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لرويترز.
وتفصيلاً، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في السودان 19 مصابًا فقط، وهم الذين أثبتت الفحوص إصابتهم وتوفي اثنان منهم، لكنّ المسؤولين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ونظامًا صحيًا ضعيفًا للغاية يتوقون إلى تجنب عدوى واسعة النطاق.
وفرضت السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير قبل عام حظر تجول يستمر 12 ساعة وأغلقت المدارس والجامعات والنوادي وحظرت التجمعات.
، السودان يحظر السفر بين المدن في محاولة لوقف تفشي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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