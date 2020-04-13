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السعودية | ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:51 صباحًا, 13 أبريل 2020 م

المناطق - الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + ).
وقد أعرب سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

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