شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إجراءات كورونا.. تركيب 751 عمود إنارة بصواري العزيزية والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك على الرغم من مواصلة البلدية جهودها الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث لم تمنع هذه الإجراءات من مواصلة المشاريع المختلفة التي يتم تنفيذها حاليًا.
وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي إلى أنه تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة خلال المرحلة الأولى في كامل المربع «أ» وجزء من المربع «ب» بإجمالي 700 عمود، وتم إطلاق الإنارة العام الماضي، فيما تم استكمال المتبقي من المربع «ب» وإنارة كامل المربع «ج»، وذلك نظرًا لأهمية مشروع الإنارة، وتعزيز مكونات البنية التحتية فيها، منوهًا بأنه تم تركيب 751 عمود إنارة في كافة الشوارع ضمن المرحلة الثانية، متوقعًا أن تتم إضاءة الشوارع خلال الأسبوعين القادمين، بعد التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء. وأكد المهندس سلطان الزايدي التزام البلدية بتطوير البنية التحتية ومشاريع إنارة الشوارع لتلبية حاجات أحياء العزيزية والسكان فيها من خدمات البنية التحتية وإرساء منظومة الخدمات والمرافق العامة وفقًا لأعلى المعايير.
وأضاف م. الزايدي: إن بلدية الخبر تولي اهتمامًا كبيرًا لمشاريع مخططات العزيزية، وذلك بعد اعتمادها، حيث تسعى البلدية إلى خدمة تلك المخططات وفق توافر الاعتمادات المالية اللازمة.
الزايدي: إضاءة الشوارع خلال الأسبوعين القادمين
كانت هذه تفاصيل خبر رغم إجراءات كورونا.. تركيب 751 عمود إنارة بصواري العزيزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.