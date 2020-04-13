شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إجراءات كورونا.. تركيب 751 عمود إنارة بصواري العزيزية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بلدية محافظة الخبر عن اكتمال مشروع الإنارة في الجزء المتبقي من المربع «ب» وإنارة المربع «ج» من حي الصواري بالعزيزية، وذلك ضمن إطار اهتمام البلدية بأحياء العزيزية.

ويأتي ذلك على الرغم من مواصلة البلدية جهودها الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث لم تمنع هذه الإجراءات من مواصلة المشاريع المختلفة التي يتم تنفيذها حاليًا.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي إلى أنه تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة خلال المرحلة الأولى في كامل المربع «أ» وجزء من المربع «ب» بإجمالي 700 عمود، وتم إطلاق الإنارة العام الماضي، فيما تم استكمال المتبقي من المربع «ب» وإنارة كامل المربع «ج»، وذلك نظرًا لأهمية مشروع الإنارة، وتعزيز مكونات البنية التحتية فيها، منوهًا بأنه تم تركيب 751 عمود إنارة في كافة الشوارع ضمن المرحلة الثانية، متوقعًا أن تتم إضاءة الشوارع خلال الأسبوعين القادمين، بعد التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء. وأكد المهندس سلطان الزايدي التزام البلدية بتطوير البنية التحتية ومشاريع إنارة الشوارع لتلبية حاجات أحياء العزيزية والسكان فيها من خدمات البنية التحتية وإرساء منظومة الخدمات والمرافق العامة وفقًا لأعلى المعايير.

وأضاف م. الزايدي: إن بلدية الخبر تولي اهتمامًا كبيرًا لمشاريع مخططات العزيزية، وذلك بعد اعتمادها، حيث تسعى البلدية إلى خدمة تلك المخططات وفق توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

الزايدي: إضاءة الشوارع خلال الأسبوعين القادمين