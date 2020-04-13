شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مسالخ خالفت الاشتراطات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة ٣ مسالخ لحوم في منطقة البدراني مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية، وأتلفت ٢٥٠٠ جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها البلدية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. يذكر أن بلدية محافظة القطيف تكثف حملات التعقيم في نطاق واسع للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.

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